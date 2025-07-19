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Уфа - СКА-Хабаровск 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 15:00
19 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Уфа
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - СКА-Хабаровск, которое состоится 19 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Уфа
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Уфа3 : 3СКА-Хабаровск
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Уфа3 : 0СКА-Хабаровск
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Уфа
30.04.2018 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Уфа1 : 0СКА-Хабаровск
21.10.2017 Россия - Премьер-Лига 14-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Уфа
28.10.2015 Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 0СКА-Хабаровск
09.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Уфа
19.02.2014 Кубок ФНЛ За 7-е место Уфа1 : 0СКА-Хабаровск
10.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Уфа2 : 0СКА-Хабаровск
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 2Уфа
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Уфа1 : 2
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1Уфа
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Уфа1 : 0
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Уфа1 : 0
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 1СКА-Хабаровск
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 4СКА-Хабаровск
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур СКА-Хабаровск2 : 1
26.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур СКА-Хабаровск1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Волга Ул00
3
Плей-офф за повышение
Енисей00
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ00
5 Нефтехимик00
6 Родина00
7 Ротор00
8 СКА-Хабаровск00
9 Сокол00
10 Спартак Кс00
11 Торпедо М00
12 Урал00
13 Уфа00
14 Факел00
15 Чайка00
16
Зона вылета
Челябинск00
17
Зона вылета
Черноморец00
18
Зона вылета
Шинник00

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