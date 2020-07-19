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Волга Ул - Ротор 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 16:00
19 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Волга Ул
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Ротор, которое состоится 19 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Жуков
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала Волга Ул1 : 1 4 : 3Ротор
15.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур Ротор1 : 1Волга Ул
19.08.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур Волга Ул1 : 2Ротор
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Волга Ул5 : 2
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 1 : 3Волга Ул
01.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Волга Ул0 : 0
28.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур 1 : 2Волга Ул
24.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 14-й тур Волга Ул2 : 2
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Ротор0 : 2
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0Ротор
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 4Ротор
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Ротор3 : 0
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 1Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Волга Ул00
3
Плей-офф за повышение
Енисей00
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ00
5 Нефтехимик00
6 Родина00
7 Ротор00
8 СКА-Хабаровск00
9 Сокол00
10 Спартак Кс00
11 Торпедо М00
12 Урал00
13 Уфа00
14 Факел00
15 Чайка00
16
Зона вылета
Челябинск00
17
Зона вылета
Черноморец00
18
Зона вылета
Шинник00

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