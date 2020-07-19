Волга Ул - Ротор 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 16:00
19 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Ротор, которое состоится 19 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Жуков
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур
|1 : 2
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|5 : 2
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 3
|01.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|0 : 0
|28.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 14-й тур
|2 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 4
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 0
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Волга Ул
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Енисей
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|0
|0
|5
|Нефтехимик
|0
|0
|6
|Родина
|0
|0
|7
|Ротор
|0
|0
|8
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|9
|Сокол
|0
|0
|10
|Спартак Кс
|0
|0
|11
|Торпедо М
|0
|0
|12
|Урал
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Факел
|0
|0
|15
|Чайка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Челябинск
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|0
|0