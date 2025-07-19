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Рединг - Тоттенхэм Хотспур 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 16:00
19 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Рединг
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Англия
История личных встреч
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур4 : 1Рединг
01.01.2013 Англия - Премьер-лига 21-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Рединг
16.09.2012 Англия - Премьер-лига 4-й тур Рединг1 : 3Тоттенхэм Хотспур
03.05.2008 Англия - Премьер-лига 37-й тур Рединг0 : 1Тоттенхэм Хотспур
29.12.2007 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур6 : 4Рединг
01.04.2007 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Рединг
12.11.2006 Англия - Премьер-лига 12-й тур Рединг3 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Рединг1 : 3 ДВ
01.12.2024 Кубок Англии 2-й раунд Рединг5 : 3 ДВ
02.11.2024 Кубок Англии 1-й раунд Рединг2 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 2 4 : 3Рединг
03.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 1Рединг
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
21.05.2025 Лига Европы Финал Тоттенхэм Хотспур1 : 0
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2
08.05.2025 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 0 : 2Тоттенхэм Хотспур

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