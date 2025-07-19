Рединг - Тоттенхэм Хотспур 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 16:00
19 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рединг
Рединг, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Англия
История личных встреч
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|01.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|16.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 3
|03.05.2008
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|29.12.2007
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|6 : 4
|01.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|12.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|01.12.2024
|Кубок Англии
|2-й раунд
|5 : 3 ДВ
|02.11.2024
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 0
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 3
|03.12.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|08.05.2025
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 2