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Кайрат - Кайсар 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 15:00
19 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Кайрат
Кайсар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Кайсар, которое состоится 19 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
20.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Кайсар0 : 0Кайрат
21.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кайрат1 : 0Кайсар
27.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Кайсар1 : 0Кайрат
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар0 : 0Кайрат
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кайрат0 : 3Кайсар
28.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кайрат1 : 0Кайсар
19.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Кайсар0 : 3Кайрат
07.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кайсар2 : 2Кайрат
12.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Кайрат2 : 1Кайсар
21.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Кайсар0 : 1Кайрат
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Кайрат2 : 0
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Кайрат
04.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кайрат4 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кайрат
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайрат1 : 0
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Кайсар
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайсар1 : 2
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайсар1 : 1
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кайсар1 : 1
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Кайсар2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1840
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1534
4 Актобе1632
5 Елимай1625
6 Окжетпес1624
7 Ордабасы1523
8 Женис1620
9 Кызыл-Жар1619
10 Жетысу1613
11 Улытау1613
12
Зона вылета
Кайсар1613
13
Зона вылета
Туран1711
14
Зона вылета
Атырау175

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