Кайрат - Кайсар 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 15:00
19 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Кайсар, которое состоится 19 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
|20.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|28.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|19.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|07.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|12.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|21.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|15.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|04.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|06.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|22.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|18
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|15
|34
|4
|Актобе
|16
|32
|5
|Елимай
|16
|25
|6
|Окжетпес
|16
|24
|7
|Ордабасы
|15
|23
|8
|Женис
|16
|20
|9
|Кызыл-Жар
|16
|19
|10
|Жетысу
|16
|13
|11
|Улытау
|16
|13
| 12
Зона вылета
|Кайсар
|16
|13
| 13
Зона вылета
|Туран
|17
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|17
|5