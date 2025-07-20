Пари Нижний Новгород - Краснодар 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 14:30
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Июля 2025 года в 15:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 20 Июля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|04.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 1
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|6 : 1
|12.07.2025
|OLIMPBET Суперкубок России 2025
|Финал
|0 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 0
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Балтика
|1
|1
|2
|Динамо М
|1
|1
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Зенит
|0
|0
|5
|ЦСКА
|0
|0
|6
|Спартак М
|0
|0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|8
|Рубин
|0
|0
|9
|Ростов
|0
|0
|10
|Акрон
|0
|0
|11
|Крылья Советов
|0
|0
|12
|Динамо Мх
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|0
|0