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Пари Нижний Новгород - Краснодар 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 14:30
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Июля 2025 года в 15:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Пари Нижний Новгород
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 20 Июля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Краснодар
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Краснодар
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Краснодар1 : 2Пари Нижний Новгород
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар2 : 1Пари Нижний Новгород
06.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4Краснодар
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
04.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 2
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 3
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Краснодар6 : 1
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал Краснодар0 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 3 : 0Краснодар
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар4 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 0 : 0Краснодар
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Балтика11
2 Динамо М11
3 Краснодар00
4 Зенит00
5 ЦСКА00
6 Спартак М00
7 Локомотив М00
8 Рубин00
9 Ростов00
10 Акрон00
11 Крылья Советов00
12 Динамо Мх00
13
Стыковая зона
Ахмат00
14
Стыковая зона
Сочи00
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Оренбург00

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