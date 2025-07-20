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Спартак Кс - Факел 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 15:00
20 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Спартак Кс
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Факел, которое состоится 20 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Факел
Воронеж
История личных встреч
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Спартак Кс0 : 1
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 1 : 1Спартак Кс
01.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Спартак Кс1 : 2
28.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур 0 : 1Спартак Кс
24.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 14-й тур Спартак Кс2 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 3 : 0Факел
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Факел
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Факел3 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Факел0 : 0
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур 1 : 0Факел
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Волга Ул00
3
Плей-офф за повышение
Енисей00
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ00
5 Нефтехимик00
6 Родина00
7 Ротор00
8 СКА-Хабаровск00
9 Сокол00
10 Спартак Кс00
11 Торпедо М00
12 Урал00
13 Уфа00
14 Факел00
15 Чайка00
16
Зона вылета
Челябинск00
17
Зона вылета
Черноморец00
18
Зона вылета
Шинник00

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