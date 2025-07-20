Кызыл-Жар - Атырау 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 15:00
20 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Атырау, которое состоится 20 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Атырау
Атырау
История личных встреч
|19.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|08.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|24.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|12.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|18
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|15
|34
|4
|Актобе
|16
|32
|5
|Елимай
|16
|25
|6
|Окжетпес
|16
|24
|7
|Ордабасы
|15
|23
|8
|Женис
|16
|20
|9
|Кызыл-Жар
|16
|19
|10
|Жетысу
|16
|13
|11
|Улытау
|16
|13
|12
|Кайсар
|16
|13
| 13
Зона вылета
|Туран
|17
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|17
|5