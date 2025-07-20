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Кызыл-Жар - Атырау 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 15:00
20 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Кызыл-Жар
Атырау

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Атырау, которое состоится 20 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Атырау
Атырау
История личных встреч
19.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Атырау1 : 2Кызыл-Жар
20.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар3 : 2Атырау
27.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Атырау2 : 0Кызыл-Жар
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Атырау0 : 0Кызыл-Жар
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кызыл-Жар1 : 0Атырау
15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар3 : 1Атырау
14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Атырау3 : 3Кызыл-Жар
24.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Атырау0 : 0Кызыл-Жар
24.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Кызыл-Жар0 : 1Атырау
22.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Атырау3 : 2Кызыл-Жар
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Кызыл-Жар
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кызыл-Жар0 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Кызыл-Жар
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кызыл-Жар1 : 1
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Атырау
28.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Атырау0 : 0
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Атырау
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Атырау0 : 1
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Атырау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1840
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1534
4 Актобе1632
5 Елимай1625
6 Окжетпес1624
7 Ордабасы1523
8 Женис1620
9 Кызыл-Жар1619
10 Жетысу1613
11 Улытау1613
12 Кайсар1613
13
Зона вылета
Туран1711
14
Зона вылета
Атырау175

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