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Слован Бр - Зриньски 22 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-07-2025 20:15
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
22 Июля 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Слован Бр
Зриньски

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Зриньски, которое состоится 22 Июля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Слован Бр2 : 2Зриньски
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски0 : 1Слован Бр
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Слован Бр2 : 1 6 : 5Зриньски
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Зриньски1 : 0Слован Бр
21.07.2009 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Слован Бр4 : 0Зриньски
15.07.2009 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски1 : 0Слован Бр
17.05.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 10-й тур Слован Бр1 : 0
10.05.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 9-й тур 1 : 3Слован Бр
03.05.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 8-й тур Слован Бр4 : 3
26.04.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 7-й тур 2 : 1Слован Бр
19.04.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 6-й тур 2 : 3Слован Бр
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Зриньски2 : 1
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Зриньски
30.05.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 33-й тур 3 : 2Зриньски
25.05.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 32-й тур Зриньски3 : 0
17.05.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 31-й тур 1 : 2Зриньски
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
22.0729.07
Ноа
Ференцварош
22.0730.07
Линкольн
Црвена Звезда
22.0729.07
Копенгаген
Дрита
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
22.0729.07
РФШ
Мальмё
22.0730.07
Команда12
Шкендия
ФКСБ
22.0730.07
Слован Бр
Зриньски
22.0729.07
Лех П
Брейдаблик
22.0730.07
Риека
Лудогорец
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07
Шелбурн
Карабах
23.0730.07

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