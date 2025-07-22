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Копенгаген - Дрита 22 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-07-2025 19:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
22 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Мартин Матоша (Словения);
Копенгаген
Дрита

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Дрита, которое состоится 22 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Дрита
Гнилане, Косово
42 Хорватия вр Доминик Котарски
13 Мексика зщ Родриго Хуэскас
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
24 Норвегия зщ Биргер Мелинг
30 Тунис пз Элиас Ашури
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
27 Дания пз Томас Дилейни
17 Дания пз Виктор Фрохольдт
11 Швеция нп Джордан Ларссон
9 Германия нп Юссуфа Мукоко
1 Косово вр Фатон Малоку
2 Косово зщ Бесник Красники
15 Северная Македония зщ Эгзон Бейтулай
5 Колумбия зщ Хуан Меса
26 Конго зщ Raddy Ovouka
14 Косово пз Альберт Дабикай
4 Косово пз Рон Броя
25 Косово пз Ветон Туша
20 Сербия нп Ильяса Зулфиу
19 Албания нп Блерим Красники
9 Косово нп Арб Манай
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
18.07.2025 Дания — Суперлига 1-й тур 2 : 3Копенгаген
25.05.2025 Дания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Копенгаген3 : 0
18.05.2025 Дания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 0 : 4Копенгаген
11.05.2025 Дания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 30-й тур Копенгаген1 : 1
04.05.2025 Дания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 29-й тур 0 : 3Копенгаген
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3Дрита
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дрита1 : 0
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Дрита0 : 1
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 0Дрита
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Дрита3 : 1 ДВ
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
22.0729.07
Ноа
Ференцварош
22.0730.07
Линкольн
Црвена Звезда
22.0729.07
Копенгаген
Дрита
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
22.0729.07
РФШ
Мальмё
22.0730.07
Команда12
Шкендия
ФКСБ
22.0730.07
Слован Бр
Зриньски
22.0729.07
Лех П
Брейдаблик
22.0730.07
Риека
Лудогорец
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07
Шелбурн
Карабах
23.0730.07

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