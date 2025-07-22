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Ноа - Ференцварош 22 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-07-2025 18:00
Стадион: Городской (Абовян, Армения), вместимость: 5000
22 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ноа
Ференцварош

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Ференцварош, которое состоится 22 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Городской (Абовян, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван, Армения
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Хорватия Сандро Перкович
Ирландия Робби Кин
История личных встреч
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Ноа
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Ноа1 : 0
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 1 : 0Ноа
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ноа2 : 0
18.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 3 : 3Ноа
24.05.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 33-й тур 1 : 2Ференцварош
18.05.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 32-й тур Ференцварош3 : 0
10.05.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 31-й тур 2 : 3Ференцварош
03.05.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 30-й тур Ференцварош1 : 1
27.04.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 29-й тур 2 : 3Ференцварош
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
22.0729.07
Ноа
Ференцварош
22.0730.07
Линкольн
Црвена Звезда
22.0729.07
Копенгаген
Дрита
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
22.0729.07
РФШ
Мальмё
22.0730.07
Команда12
Шкендия
ФКСБ
22.0730.07
Слован Бр
Зриньски
22.0729.07
Лех П
Брейдаблик
22.0730.07
Риека
Лудогорец
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07
Шелбурн
Карабах
23.0730.07

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