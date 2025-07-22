Пафос - Маккаби Т-А 22 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-07-2025 19:00
Стадион: Героскипу (Пафос, Кипр), вместимость: 2000
22 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Маккаби Т-А, которое состоится 22 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Героскипу (Пафос, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Жарко Лазетич
История личных встреч
|18.05.2025
|Кипр — Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 0
|12.05.2025
|Кипр — Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Кипр — Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|4 : 0
|26.04.2025
|Кипр — Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|3 : 0
|22.04.2025
|Кипр — Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|5 : 0
|19.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 3
|12.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 6
|05.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|22.07
|29.07
| Ноа
Ференцварош
|22.07
|30.07
| Линкольн
Црвена Звезда
|22.07
|29.07
| Копенгаген
Дрита
|22.07
|29.07
| Виктория Пльзень
Серветт
|22.07
|30.07
| Пафос
Маккаби Т-А
|22.07
|30.07
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|22.07
|29.07
| РФШ
Мальмё
|22.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|22.07
|30.07
| Слован Бр
Зриньски
|22.07
|29.07
| Лех П
Брейдаблик
|22.07
|30.07
| Риека
Лудогорец
|22.07
|30.07
| Рейнджерс
Панатинаикос
|22.07
|30.07
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|23.07
|30.07
| Шелбурн
Карабах
|23.07
|30.07