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Бешикташ - Шахтёр 24 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-07-2025 20:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
24 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бешикташ
Шахтёр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Шахтёр, которое состоится 24 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Шахтёр
Украина
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Турция Арда Туран
История личных встреч
17.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Бешикташ0 : 1Шахтёр
01.06.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 0 : 4Бешикташ
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Бешикташ1 : 2
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур 1 : 1Бешикташ
11.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Бешикташ4 : 1
04.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур 0 : 1Бешикташ
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Шахтёр
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шахтёр6 : 0
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Шахтёр
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 1 : 4Шахтёр
14.05.2025 Кубок Украины Финал Шахтёр1 : 1 6 : 5
Текстовая трансляция
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Прошедший футбольный сезон уникален. Уж сколько набралось случаев, когда, узнав о победителе, можно было воскликнуть: «Да ладно, он/они действительно это сделал/сделали?!».Тут Кейн, «Тоттенхэм», «Болонья», «Пэлас» и «Ньюкасл»Рейтинг Аномальный по титулам сезон в Европе. Чья сенсация удивила вас больше всего? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы: «Бешикташ» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Легия
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07
Левски
Брага
24.0731.07
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
24.0731.07
Андерлехт
Хеккен
24.0731.07
Целе
АЕК Ларнака
24.0731.07
Лугано
ЧФР Клуж
24.0731.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
07.0814.08
Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
07.0807.08
Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
Lech Poznan/Breidablik
07.0807.08
RFS/Malmoe FF
KuPS/Kairat Almaty
07.0807.08
KF Shkendija/FC FCSB
FC Koebenhavn/Drita
07.0807.08
Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
07.0807.08
Rijeka/Ludogorets Razgrad
Shelbourne/Qarabag FK
07.0807.08
Команда12
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
07.0807.08
Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
FC Noah/Ferencvaros
07.0807.08
Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
07.0807.08
Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
07.0807.08
Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
07.0807.08

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