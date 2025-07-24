Бешикташ - Шахтёр 24 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-07-2025 20:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
24 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Шахтёр, которое состоится 24 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Шахтёр
Украина
Главные тренеры
|Уле-Гуннар Сульшер
|Арда Туран
История личных встреч
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|01.06.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|4 : 1
|04.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|0 : 1
|17.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 0
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|14.05.2025
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 1 6 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Прошедший футбольный сезон уникален. Уж сколько набралось случаев, когда, узнав о победителе, можно было воскликнуть: «Да ладно, он/они действительно это сделал/сделали?!».Тут Кейн, «Тоттенхэм», «Болонья», «Пэлас» и «Ньюкасл»Рейтинг Аномальный по титулам сезон в Европе. Чья сенсация удивила вас больше всего? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы: «Бешикташ» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|24.07
|31.07
| Баник Острава
Легия
|24.07
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|24.07
|31.07
| Левски
Брага
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|24.07
|31.07
| Андерлехт
Хеккен
|24.07
|31.07
| Целе
АЕК Ларнака
|24.07
|31.07
| Лугано
ЧФР Клуж
|24.07
|31.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
|07.08
|14.08
| Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
|07.08
|07.08
| Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
Lech Poznan/Breidablik
|07.08
|07.08
| RFS/Malmoe FF
KuPS/Kairat Almaty
|07.08
|07.08
| KF Shkendija/FC FCSB
FC Koebenhavn/Drita
|07.08
|07.08
| Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
|07.08
|07.08
| Rijeka/Ludogorets Razgrad
Shelbourne/Qarabag FK
|07.08
|07.08
|Команда
|1
|2
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
|07.08
|07.08
| Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
FC Noah/Ferencvaros
|07.08
|07.08
| Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
|07.08
|07.08
| Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
|07.08
|07.08
| Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
|07.08
|07.08