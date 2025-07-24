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Баник Острава - Легия 24 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-07-2025 19:00
Стадион: Местски — Витковице Арена (Острава, Чехия), вместимость: 15275
24 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Баник Острава
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Баник Острава - Легия, которое состоится 24 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Местски — Витковице Арена (Острава, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баник Острава
Острава, Чехия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
Чехия Павел Гапал
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
19.07.2025 Чехия — Высшая лига 1-й тур 1 : 0Баник Острава
24.05.2025 Чехия — Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур 3 : 0Баник Острава
18.05.2025 Чехия — Высшая лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур Баник Острава3 : 2
11.05.2025 Чехия — Высшая лига Плей-офф чемпионов. 3-й тур 1 : 2Баник Острава
03.05.2025 Чехия — Высшая лига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Баник Острава0 : 0
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Легия
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Легия1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Легия2 : 2
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 3 : 1Легия
15.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 0 : 2Легия
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Легия
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07
Левски
Брага
24.0731.07
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
24.0731.07
Андерлехт
Хеккен
24.0731.07
Целе
АЕК Ларнака
24.0731.07
Лугано
ЧФР Клуж
24.0731.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
07.0814.08
Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
07.0807.08
Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
Lech Poznan/Breidablik
07.0807.08
RFS/Malmoe FF
KuPS/Kairat Almaty
07.0807.08
KF Shkendija/FC FCSB
FC Koebenhavn/Drita
07.0807.08
Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
07.0807.08
Rijeka/Ludogorets Razgrad
Shelbourne/Qarabag FK
07.0807.08
Команда12
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
07.0807.08
Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
FC Noah/Ferencvaros
07.0807.08
Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
07.0807.08
Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
07.0807.08
Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
07.0807.08

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