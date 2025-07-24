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Шериф - Утрехт 24 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-07-2025 19:00
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
24 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Утрехт, которое состоится 24 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Главные тренеры
Украина Юрий Владимирович Гура
Молдавия Виктор Васильевич Михайлов
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Шериф
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шериф4 : 0
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Шериф0 : 1
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Шериф
01.08.2024 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Шериф
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 0Утрехт
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт1 : 1
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 0Утрехт
25.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 4Утрехт
20.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт4 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Легия
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07
Левски
Брага
24.0731.07
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
24.0731.07
Андерлехт
Хеккен
24.0731.07
Целе
АЕК Ларнака
24.0731.07
Лугано
ЧФР Клуж
24.0731.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
07.0814.08
Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
07.0807.08
Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
Lech Poznan/Breidablik
07.0807.08
RFS/Malmoe FF
KuPS/Kairat Almaty
07.0807.08
KF Shkendija/FC FCSB
FC Koebenhavn/Drita
07.0807.08
Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
07.0807.08
Rijeka/Ludogorets Razgrad
Shelbourne/Qarabag FK
07.0807.08
Команда12
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
07.0807.08
Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
FC Noah/Ferencvaros
07.0807.08
Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
07.0807.08
Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
07.0807.08
Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
07.0807.08

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