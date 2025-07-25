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Крылья Советов - Пари Нижний Новгород 25 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-07-2025 18:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
25 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 25 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Крылья Советов3 : 3Пари Нижний Новгород
12.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород5 : 2Крылья Советов
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов3 : 3 ДВПари Нижний Новгород
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов6 : 0Пари Нижний Новгород
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 3Крылья Советов
25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов3 : 1Пари Нижний Новгород
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 1Пари Нижний Новгород
08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Крылья Советов
23.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Крылья Советов
30.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов2 : 1Пари Нижний Новгород
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Крылья Советов
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 2 : 4Крылья Советов
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов0 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Крылья Советов2 : 3
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Крылья Советов
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 2
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 3
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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