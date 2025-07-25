Крылья Советов - Пари Нижний Новгород 25 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-07-2025 18:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
25 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 25 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|3 : 3
|12.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 2
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3 ДВ
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 4
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 3
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 1
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|1
|3
|2
|Локомотив М
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Зенит
|1
|3
|5
|Спартак М
|1
|3
|6
|Крылья Советов
|1
|1
|7
|Балтика
|1
|1
|8
|Акрон
|1
|1
|9
|Динамо М
|1
|1
|10
|Оренбург
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Ростов
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|1
|0