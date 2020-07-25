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Женис - Окжетпес 25 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-07-2025 16:00
25 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
Женис
Окжетпес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Окжетпес, которое состоится 25 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Женис
Астана
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
26.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Окжетпес1 : 1Женис
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Женис
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Женис3 : 1
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Женис2 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Женис
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Женис2 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Окжетпес1 : 0
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Окжетпес
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Окжетпес4 : 2
28.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Окжетпес
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Окжетпес0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1840
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1737
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1635
4 Актобе1733
5 Окжетпес1727
6 Елимай1725
7 Женис1723
8 Ордабасы1623
9 Кызыл-Жар1719
10 Жетысу1716
11 Кайсар1714
12 Улытау1713
13
Зона вылета
Туран1711
14
Зона вылета
Атырау188

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