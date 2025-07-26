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Динамо М - Ростов 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 16:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
26 Июля 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Динамо М
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 26 Июля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ростов2 : 0Динамо М
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов1 : 1Динамо М
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 5-е место Ростов4 : 0Динамо М
01.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо М1 : 1Ростов
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1Динамо М
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М1 : 2Ростов
29.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М1 : 4Ростов
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2Динамо М
06.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов2 : 1Динамо М
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М3 : 1Ростов
18.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ростов2 : 0Динамо М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 5Динамо М
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Динамо М0 : 0
08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 1
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Ростов
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ростов2 : 0Динамо М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 2
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 3 : 2Ростов
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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