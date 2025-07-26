Динамо М - Ростов 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 16:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
26 Июля 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 26 Июля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Джонатан Альба
История личных встреч
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 5-е место
|4 : 0
|01.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|29.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|18.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 5
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|0 : 0
|08.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 2
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|1
|3
|2
|Локомотив М
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Зенит
|1
|3
|5
|Спартак М
|1
|3
|6
|Крылья Советов
|1
|1
|7
|Балтика
|1
|1
|8
|Акрон
|1
|1
|9
|Динамо М
|1
|1
|10
|Оренбург
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Ростов
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|1
|0