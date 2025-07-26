05:37 ()
Свернуть список

Сокол - Чайка 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 17:00
26 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Сокол
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Чайка, которое состоится 26 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Черногория Младен Кашчелан
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Сокол1 : 0Чайка
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Чайка1 : 1Сокол
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 0 : 0Сокол
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Сокол1 : 0Чайка
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 4Сокол
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1Сокол
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Сокол1 : 0
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 0 : 3Чайка
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Сокол1 : 0Чайка
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Чайка1 : 0
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 1Чайка
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Чайка0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чайка13
2
Повышение
Челябинск13
3
Плей-офф за повышение
Ротор13
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 КАМАЗ11
7 СКА-Хабаровск11
8 Черноморец11
9 Арсенал Т11
10 Родина11
11 Уфа11
12 Нефтехимик11
13 Сокол11
14 Торпедо М10
15 Волга Ул10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Шинник10
18
Зона вылета
Енисей10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close