05:37 ()
Свернуть список

Волга Ул - КАМАЗ 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 17:00
26 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Волга Ул
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - КАМАЗ, которое состоится 26 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
06.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур КАМАЗ0 : 0Волга Ул
13.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Волга Ул0 : 2КАМАЗ
04.06.2021 ПФЛ - Группа 4 28-й тур Волга Ул4 : 0КАМАЗ
25.10.2020 ПФЛ - Группа 4 13-й тур КАМАЗ1 : 3Волга Ул
02.09.2020 Кубок России 1/64 финала Волга Ул2 : 0КАМАЗ
06.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 13-й тур Волга Ул0 : 1КАМАЗ
01.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 3-й тур КАМАЗ4 : 0Волга Ул
11.05.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье 23-й тур КАМАЗ3 : 1Волга Ул
15.10.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 14-й тур Волга Ул0 : 2КАМАЗ
11.08.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 4-й тур КАМАЗ2 : 1Волга Ул
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Волга Ул1 : 2
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Волга Ул5 : 2
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 1 : 3Волга Ул
01.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Волга Ул0 : 0
28.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур 1 : 2Волга Ул
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1КАМАЗ
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3КАМАЗ
28.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0КАМАЗ
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 1КАМАЗ
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур КАМАЗ1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чайка13
2
Повышение
Челябинск13
3
Плей-офф за повышение
Ротор13
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 КАМАЗ11
7 СКА-Хабаровск11
8 Черноморец11
9 Арсенал Т11
10 Родина11
11 Уфа11
12 Нефтехимик11
13 Сокол11
14 Торпедо М10
15 Волга Ул10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Шинник10
18
Зона вылета
Енисей10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close