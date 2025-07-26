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Шолинг - Челси 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 16:00
26 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Шолинг
Челси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шолинг - Челси, которое состоится 26 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шолинг
Шолинг, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал Челси3 : 0
08.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 0 : 2Челси
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 1 : 2Челси
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 1 : 4 ДВЧелси
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 3-й тур 0 : 3Челси

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