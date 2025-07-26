Шолинг - Челси 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 16:00
26 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шолинг - Челси, которое состоится 26 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шолинг
Шолинг, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Энцо Мареска
История личных встреч
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|08.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|0 : 2
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|1 : 2
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3