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Тобол - Кайрат 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 15:00
26 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
Тобол
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кайрат, которое состоится 26 Июля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
27.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Кайрат2 : 1Тобол
25.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Кайрат2 : 2Тобол
15.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Тобол1 : 0Кайрат
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайрат3 : 1 ТТобол
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол2 : 3Кайрат
05.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кайрат2 : 3Тобол
16.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Тобол2 : 2Кайрат
28.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Тобол2 : 2Кайрат
19.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайрат2 : 2Тобол
26.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Тобол0 : 4Кайрат
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Тобол
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 1
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Тобол
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Тобол2 : 2
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Тобол2 : 1
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Кайрат
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кайрат1 : 1
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Кайрат2 : 0
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Кайрат
04.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кайрат4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1840
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1737
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1635
4 Актобе1733
5 Окжетпес1727
6 Елимай1725
7 Женис1723
8 Ордабасы1623
9 Кызыл-Жар1719
10 Жетысу1716
11 Кайсар1714
12 Улытау1713
13
Зона вылета
Туран1711
14
Зона вылета
Атырау188

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