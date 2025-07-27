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Оренбург - Динамо Мх 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 16:30
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
27 Июля 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Оренбург
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо Мх, которое состоится 27 Июля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург2 : 1Динамо Мх
09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1Оренбург
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург0 : 0
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 4 : 2
17.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 2
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 1
03.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Динамо Мх
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Динамо Мх
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Динамо Мх
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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