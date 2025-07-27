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Нефтехимик - Торпедо М 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 16:00
27 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Нефтехимик
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Торпедо М, которое состоится 27 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Нефтехимик0 : 1Торпедо М
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик0 : 0Торпедо М
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
02.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М0 : 0Нефтехимик
24.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Нефтехимик1 : 2Торпедо М
10.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик0 : 1Торпедо М
29.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Торпедо М1 : 1Нефтехимик
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Нефтехимик2 : 2Торпедо М
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М4 : 0Нефтехимик
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Нефтехимик0 : 0
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Нефтехимик
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик0 : 2
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Нефтехимик1 : 1
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 0Нефтехимик
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Торпедо М2 : 3
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Торпедо М
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торпедо М
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Торпедо М1 : 1
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чайка13
2
Повышение
Челябинск13
3
Плей-офф за повышение
Ротор13
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 КАМАЗ11
7 СКА-Хабаровск11
8 Черноморец11
9 Арсенал Т11
10 Родина11
11 Уфа11
12 Нефтехимик11
13 Сокол11
14 Торпедо М10
15 Волга Ул10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Шинник10
18
Зона вылета
Енисей10

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