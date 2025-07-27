Нефтехимик - Торпедо М 27 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-07-2025 16:00
27 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Торпедо М, которое состоится 27 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|10.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|2 : 3
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чайка
|1
|3
| 2
Повышение
|Челябинск
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|1
|3
|5
|Факел
|1
|3
|6
|КАМАЗ
|1
|1
|7
|СКА-Хабаровск
|1
|1
|8
|Черноморец
|1
|1
|9
|Арсенал Т
|1
|1
|10
|Родина
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|1
|12
|Нефтехимик
|1
|1
|13
|Сокол
|1
|1
|14
|Торпедо М
|1
|0
|15
|Волга Ул
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Спартак Кс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шинник
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|1
|0