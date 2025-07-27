Родина - Спартак Кс 27 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-07-2025 17:00
27 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Спартак Кс, которое состоится 27 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Зоран Желькович
|Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|21.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|11.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 1
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 1
|01.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|1 : 2
|28.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чайка
|1
|3
| 2
Повышение
|Челябинск
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|1
|3
|5
|Факел
|1
|3
|6
|КАМАЗ
|1
|1
|7
|СКА-Хабаровск
|1
|1
|8
|Черноморец
|1
|1
|9
|Арсенал Т
|1
|1
|10
|Родина
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|1
|12
|Нефтехимик
|1
|1
|13
|Сокол
|1
|1
|14
|Торпедо М
|1
|0
|15
|Волга Ул
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Спартак Кс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шинник
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|1
|0