Виссел Кобе - Барселона 27 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-07-2025 12:00
27 Июля 2025 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виссел Кобе - Барселона, которое состоится 27 Июля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виссел Кобе
Кобе, Япония
Барселона
Барселона, Испания
История личных встреч
|06.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|27.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|0 : 2
|20.07.2025
|Япония — Джей-лига
|24-й тур
|1 : 2
|05.07.2025
|Япония — Джей-лига
|23-й тур
|4 : 0
|02.07.2025
|Япония — Джей-лига
|5-й тур
|1 : 0
|28.06.2025
|Япония — Джей-лига
|22-й тур
|0 : 0
|21.06.2025
|Япония — Джей-лига
|21-й тур
|1 : 2
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 3
|06.05.2025
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 3 ДВ