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Виссел Кобе - Барселона 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 12:00
27 Июля 2025 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Виссел Кобе
Барселона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виссел Кобе - Барселона, которое состоится 27 Июля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виссел Кобе
Кобе, Япония
Барселона
Барселона, Испания
История личных встреч
06.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Виссел Кобе0 : 2Барселона
27.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Виссел Кобе0 : 2Барселона
20.07.2025 Япония — Джей-лига 24-й тур 1 : 2Виссел Кобе
05.07.2025 Япония — Джей-лига 23-й тур Виссел Кобе4 : 0
02.07.2025 Япония — Джей-лига 5-й тур Виссел Кобе1 : 0
28.06.2025 Япония — Джей-лига 22-й тур 0 : 0Виссел Кобе
21.06.2025 Япония — Джей-лига 21-й тур 1 : 2Виссел Кобе
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 3Барселона
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Барселона2 : 3
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 2Барселона
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Барселона4 : 3
06.05.2025 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 4 : 3 ДВБарселона

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