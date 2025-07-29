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Динамо М - Сочи 29 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 29-07-2025 17:30
29 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур
Динамо М
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Сочи, которое состоится 29 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Сочи
Сочи
История личных встреч
02.05.2025 Россия — МФЛ 8-й тур Сочи1 : 1Динамо М
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1Сочи
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 3Динамо М
05.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М3 : 2Сочи
06.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Сочи3 : 3Динамо М
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо М0 : 2Сочи
09.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Сочи2 : 1Динамо М
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Динамо М1 : 5Сочи
10.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Сочи1 : 2Динамо М
19.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Сочи0 : 1Динамо М
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М1 : 0
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 3 : 4Динамо М
18.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 2 : 0Динамо М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 5Динамо М
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Сочи0 : 4
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 2 : 2Сочи
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Сочи
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Сочи0 : 0
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Сочи2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Динамо М00
3 Крылья Советов00
4 Сочи00
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Ростов00
3 Динамо Мх00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА00
2 Локомотив М00
3 Акрон00
4 Балтика00

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