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Ростов - Спартак М 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 19:45
30 Июля 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур
Ростов
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 30 Июля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
История личных встреч
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Спартак М1 : 3Ростов
15.05.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь регионов) Спартак М1 : 2Ростов
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 3Спартак М
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1Ростов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4Ростов
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0Ростов
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов1 : 0Спартак М
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Ростов1 : 5Спартак М
07.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Спартак М0 : 3Ростов
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Ростов
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 1 : 1Ростов
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Ростов
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ростов2 : 0
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 2
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М0 : 3
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 0 : 0Спартак М
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М1 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Спартак М1 : 0
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Динамо М00
3 Крылья Советов00
4 Сочи00
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Ростов00
3 Динамо Мх00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА00
2 Локомотив М00
3 Акрон00
4 Балтика00

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