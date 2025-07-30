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Серветт - Виктория Пльзень 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 21:00
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
30 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Серветт
Виктория Пльзень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Виктория Пльзень, которое состоится 30 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
ШвейцарияТомас Хеберли
ЧехияМирослав Коубек
История личных встреч
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчВиктория Пльзень0 : 1Серветт
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчВиктория Пльзень0 : 0 3 : 1Серветт
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчСерветт0 : 0Виктория Пльзень
26.07.2025Швейцария — Суперлига1-й тур3 : 1Серветт
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчВиктория Пльзень0 : 1Серветт
24.05.2025Швейцария — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 38-й турСерветт3 : 3
18.05.2025Швейцария — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 37-й тур3 : 4Серветт
15.05.2025Швейцария — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 36-й турСерветт4 : 1
26.07.2025Чехия — Высшая лига2-й турВиктория Пльзень1 : 1
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчВиктория Пльзень0 : 1Серветт
18.07.2025Чехия — Высшая лига1-й тур1 : 5Виктория Пльзень
24.05.2025Чехия — Высшая лигаПлей-офф чемпионов. 5-й турВиктория Пльзень4 : 1
18.05.2025Чехия — Высшая лигаПлей-офф чемпионов. 4-й тур1 : 2Виктория Пльзень
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 29.07
Ноа
Ференцварош
1 : 2 30.07
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 29.07
Копенгаген
Дрита
2 : 0 29.07
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 30.07
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 30.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 29.07
РФШ
Мальмё
1 : 4 30.07
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 30.07
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 29.07
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 30.07
Риека
Лудогорец
0 : 0 30.07
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 30.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 30.07
Шелбурн
Карабах
0 : 3 30.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
05.0805.08
RFS/Malmoe FF
FC Koebenhavn/Drita
05.0805.08
KuPS/Kairat Almaty
Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
05.0805.08
Фейеноорд
Фенербахче
05.0812.08
Brann/Salzburg
Брюгге
05.0812.08
Команда12
Lech Poznan/Breidablik
Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
05.0805.08
Rijeka/Ludogorets Razgrad
FC Noah/Ferencvaros
05.0805.08
KF Shkendija/FC FCSB
Shelbourne/Qarabag FK
05.0805.08
Rangers/Panathinaikos
Viktoria Plzen/Servette
05.0805.08
Ницца
Бенфика
06.0812.08

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