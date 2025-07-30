Ред Булл Зальцбург - Бранн 30 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 30-07-2025 20:45
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
30 Июля 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Бранн, которое состоится 30 Июля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Бранн
Берген, Норвегия
Главные тренеры
|Томас Леч
|Фрейр Александерссон
История личных встреч
|23.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|23.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|0 : 0
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|4 : 2
|23.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|19.07.2025
|Норвегия — Элитсерия
|14-й тур
|2 : 0
|13.07.2025
|Норвегия — Элитсерия
|13-й тур
|3 : 1
|05.07.2025
|Норвегия — Элитсерия
|12-й тур
|1 : 1
|30.06.2025
|Норвегия — Элитсерия
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|2 : 0
|29.07
| Ноа
Ференцварош
|1 : 2
|30.07
| Линкольн
Црвена Звезда
|0 : 1
|29.07
| Копенгаген
Дрита
|2 : 0
|29.07
| Виктория Пльзень
Серветт
|0 : 1
|30.07
| Пафос
Маккаби Т-А
|1 : 1
|30.07
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|0 : 3
|29.07
| РФШ
Мальмё
|1 : 4
|30.07
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|1 : 0
|30.07
| Слован Бр
Зриньски
|4 : 0
|29.07
| Лех П
Брейдаблик
|7 : 1
|30.07
| Риека
Лудогорец
|0 : 0
|30.07
| Рейнджерс
Панатинаикос
|2 : 0
|30.07
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|1 : 4
|30.07
| Шелбурн
Карабах
|0 : 3
|30.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
|05.08
|05.08
| RFS/Malmoe FF
FC Koebenhavn/Drita
|05.08
|05.08
| KuPS/Kairat Almaty
Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
|05.08
|05.08
| Фейеноорд
Фенербахче
|05.08
|12.08
| Brann/Salzburg
Брюгге
|05.08
|12.08
|Команда
|1
|2
| Lech Poznan/Breidablik
Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
|05.08
|05.08
| Rijeka/Ludogorets Razgrad
FC Noah/Ferencvaros
|05.08
|05.08
| KF Shkendija/FC FCSB
Shelbourne/Qarabag FK
|05.08
|05.08
| Rangers/Panathinaikos
Viktoria Plzen/Servette
|05.08
|05.08
| Ницца
Бенфика
|06.08
|12.08