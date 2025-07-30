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Иокогама Ф. Маринос - Ливерпуль 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 12:30
30 Июля 2025 года в 13:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Иокогама Ф. Маринос
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иокогама Ф. Маринос - Ливерпуль, которое состоится 30 Июля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
20.07.2025 Япония — Джей-лига 24-й тур Иокогама Ф. Маринос3 : 0
05.07.2025 Япония — Джей-лига 23-й тур 0 : 1Иокогама Ф. Маринос
28.06.2025 Япония — Джей-лига 22-й тур 1 : 1Иокогама Ф. Маринос
25.06.2025 Япония — Джей-лига 15-й тур Иокогама Ф. Маринос0 : 3
21.06.2025 Япония — Джей-лига 21-й тур Иокогама Ф. Маринос0 : 1
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль2 : 4
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Ливерпуль
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль1 : 1
19.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 3 : 2Ливерпуль
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль2 : 2

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