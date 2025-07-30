Иокогама Ф. Маринос - Ливерпуль 30 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 30-07-2025 12:30
30 Июля 2025 года в 13:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иокогама Ф. Маринос - Ливерпуль, которое состоится 30 Июля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|20.07.2025
|Япония — Джей-лига
|24-й тур
|3 : 0
|05.07.2025
|Япония — Джей-лига
|23-й тур
|0 : 1
|28.06.2025
|Япония — Джей-лига
|22-й тур
|1 : 1
|25.06.2025
|Япония — Джей-лига
|15-й тур
|0 : 3
|21.06.2025
|Япония — Джей-лига
|21-й тур
|0 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2