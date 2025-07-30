Мальорка - Лион 30 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 30-07-2025 17:30
30 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Лион, которое состоится 30 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Лион
Лион, Франция
История личных встреч
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|2 : 1
|05.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1