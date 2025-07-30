13:22 ()
Свернуть список

Мальорка - Лион 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 17:30
30 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Мальорка
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Лион, которое состоится 30 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Лион
Лион, Франция
История личных встреч
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 0Мальорка
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Мальорка1 : 2
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 2 : 1Мальорка
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Мальорка2 : 1
05.05.2025 Испания — Примера 34-й тур 1 : 0Мальорка
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лион2 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 2 : 0Лион
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Лион1 : 2
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Лион4 : 1
20.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур 2 : 1Лион

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close