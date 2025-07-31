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Хайберниан - Мидтьюлланн 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 21:00
Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
31 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Хайберниан
Мидтьюлланн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайберниан - Мидтьюлланн, которое состоится 31 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
13 Англия вр Джордан Смит
5 Ирландия зщ Уоррен О'Хара
33 ДР Конго зщ Роки Бушири
15 Австралия зщ Джек Иредейл
21 Англия зщ Джордан Обита
12 Шотландия пз Chris Cadden
6 Уэльс пз Дилан Левитт
20 Шотландия пз Джош Маллигэн
10 Австралия нп Мартин Бойл
9 Шотландия нп Кирон Боуи
17 Ирландия нп Джейми Макграт
1 Дания вр Йонас Лёссль
43 Швейцария зщ Кевин Мбабу
3 Южная Корея зщ Хан Бом Ли
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
55 Дания зщ Виктор Бак
11 Чили пз Дарио Осорио
24 Дания пз Оливер Сёренсен
19 Колумбия пз Педро Браво
58 Турция пз Араль Шимшир
7 Гвинея-Бисау нп Франкулину Джу
9 Польша нп Адам Букса
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Мидтьюлланн1 : 1Хайберниан
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Мидтьюлланн1 : 1Хайберниан
17.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Хайберниан2 : 2
14.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 2 : 2Хайберниан
10.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 3 : 1Хайберниан
03.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Хайберниан3 : 1
28.07.2025 Дания — Суперлига 2-й тур Мидтьюлланн6 : 2
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Мидтьюлланн1 : 1Хайберниан
20.07.2025 Дания — Суперлига 1-й тур Мидтьюлланн3 : 3
25.05.2025 Дания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Мидтьюлланн3 : 2
19.05.2025 Дания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 1 : 2Мидтьюлланн
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 31.07
Баник Острава
Легия
2 : 2 31.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 31.07
Левски
Брага
0 : 0 31.07
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 31.07
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 31.07
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 31.07
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 31.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
07.0814.08
Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
07.0807.08
Зриньски
Lech Poznan/Breidablik
07.0814.08
РФШ
КуПС
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08
Хамрун Спартанс
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
07.0814.08
Rijeka/Ludogorets Razgrad
Шелбурн
07.0814.08
Команда12
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
07.0807.08
Линкольн
FC Noah/Ferencvaros
07.0814.08
Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
07.0807.08
Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
07.0807.08
Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
07.0807.08

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