Хайберниан - Мидтьюлланн 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 21:00
Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
31 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайберниан - Мидтьюлланн, которое состоится 31 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|13
|вр
|Джордан Смит
|5
|зщ
|Уоррен О'Хара
|33
|зщ
|Роки Бушири
|15
|зщ
|Джек Иредейл
|21
|зщ
|Джордан Обита
|12
|пз
|Chris Cadden
|6
|пз
|Дилан Левитт
|20
|пз
|Джош Маллигэн
|10
|нп
|Мартин Бойл
|9
|нп
|Кирон Боуи
|17
|нп
|Джейми Макграт
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|3
|зщ
|Хан Бом Ли
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|55
|зщ
|Виктор Бак
|11
|пз
|Дарио Осорио
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|19
|пз
|Педро Браво
|58
|пз
|Араль Шимшир
|7
|нп
|Франкулину Джу
|9
|нп
|Адам Букса
Главные тренеры
|Томас Томасберг
История личных встреч
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|17.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|2 : 2
|14.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 1
|28.07.2025
|Дания — Суперлига
|2-й тур
|6 : 2
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|20.07.2025
|Дания — Суперлига
|1-й тур
|3 : 3
|25.05.2025
|Дания — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|3 : 2
|19.05.2025
|Дания — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|31.07
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|31.07
| Левски
Брага
|0 : 0
|31.07
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|31.07
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|31.07
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|31.07
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|31.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
|07.08
|14.08
| Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
|07.08
|07.08
| Зриньски
Lech Poznan/Breidablik
|07.08
|14.08
| РФШ
КуПС
|07.08
|14.08
| ФКСБ
Дрита
|07.08
|14.08
| Хамрун Спартанс
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
|07.08
|14.08
| Rijeka/Ludogorets Razgrad
Шелбурн
|07.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
|07.08
|07.08
| Линкольн
FC Noah/Ferencvaros
|07.08
|14.08
| Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
|07.08
|07.08
| Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
|07.08
|07.08
| Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
|07.08
|07.08