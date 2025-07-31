Интер Майами - Атлас 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 01:30
31 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 1-й тур
Окончен
2 : 1
- 58'1:0Теласко Сеговия
- 90+6'2:1Марсело Вейгандт
0'
45'
90'
- 80'1:1Хосе Лосано
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атлас, которое состоится 31 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Атлас
Гвадалахара, Мексика
История личных встреч
|27.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|20.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 5
|17.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|10.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|27.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|3-й тур
|3 : 1
|20.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|2-й тур
|3 : 3
|12.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|1-й тур
|2 : 3
|20.04.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 17-й тур
|1 : 1
|17.04.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
Кубок лиг MLS + MX
|№
|Команда
|И
|О
|1
|УАНЛ Тигрес
|1
|3
|2
|Пуэбла
|1
|3
|3
|Некакса
|1
|3
|4
|Пачука
|1
|3
|5
|Интер Майами
|1
|3
|6
|Толука
|1
|3
|7
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|3
|8
|Масатлан
|1
|3
|9
|Коламбус Крю
|1
|0
|10
|Леон
|1
|0
|11
|Лос-Анджелес
|1
|0
|12
|Атлетико Сан Луис
|0
|0
|13
|Гвадалахара Чивас
|0
|0
|14
|Америка
|0
|0
|15
|Шарлотт
|0
|0
|16
|УНАМ Пумас
|0
|0
|17
|Колорадо Рэпидз
|0
|0
|18
|Крус Асуль
|0
|0
|19
|Цинциннати
|0
|0
|20
|Хуарес
|0
|0
|21
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|22
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|23
|Монтеррей
|0
|0
|24
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|25
|Орландо Сити
|0
|0
|26
|Портленд Тимберс
|0
|0
|27
|Керетаро
|0
|0
|28
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|29
|Сантос Лагуна
|0
|0
|30
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|31
|Тихуана
|0
|0
|32
|Сан-Диего
|1
|0
|33
|Атлас
|1
|0
|34
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|35
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|36
|Нью-Йорк Сити
|1
|0
Лига МХ
|№
|Команда
|И
|О
|1
|УАНЛ Тигрес
|1
|3
|2
|Пуэбла
|1
|3
|3
|Некакса
|1
|3
|4
|Пачука
|1
|3
|5
|Толука
|1
|3
|6
|Масатлан
|1
|3
|7
|Леон
|1
|0
|8
|Атлетико Сан Луис
|0
|0
|9
|Гвадалахара Чивас
|0
|0
|10
|Америка
|0
|0
|11
|УНАМ Пумас
|0
|0
|12
|Крус Асуль
|0
|0
|13
|Хуарес
|0
|0
|14
|Монтеррей
|0
|0
|15
|Керетаро
|0
|0
|16
|Сантос Лагуна
|0
|0
|17
|Тихуана
|0
|0
|18
|Атлас
|1
|0
MLS
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|1
|3
|2
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|3
|3
|Коламбус Крю
|1
|0
|4
|Лос-Анджелес
|1
|0
|5
|Шарлотт
|0
|0
|6
|Колорадо Рэпидз
|0
|0
|7
|Цинциннати
|0
|0
|8
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|9
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|11
|Орландо Сити
|0
|0
|12
|Портленд Тимберс
|0
|0
|13
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|14
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|15
|Сан-Диего
|1
|0
|16
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|17
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|18
|Нью-Йорк Сити
|1
|0