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Интер Майами - Атлас 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 01:30
31 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 1-й тур
Интер Майами
Окончен
2 : 1
Атлас

  • 58'
    1:0
    Теласко Сеговия
  • 90+6'
    2:1
    Марсело Вейгандт
0'
45'
90'
  • 80'
    1:1
    Хосе Лосано
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атлас, которое состоится 31 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Атлас
Гвадалахара, Мексика
История личных встреч
27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 0
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 5Интер Майами
17.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1
10.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2Интер Майами
27.07.2025 Мексика — Лига МХ 3-й тур 3 : 1Атлас
20.07.2025 Мексика — Лига МХ 2-й тур Атлас3 : 3
12.07.2025 Мексика — Лига МХ 1-й тур 2 : 3Атлас
20.04.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 17-й тур Атлас1 : 1
17.04.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 16-й тур 1 : 2Атлас
Турнирная таблица
Кубок лиг MLS + MX
КомандаИО
1 УАНЛ Тигрес13
2 Пуэбла13
3 Некакса13
4 Пачука13
5 Интер Майами13
6 Толука13
7 Клёб де Фут Монреаль13
8 Масатлан13
9 Коламбус Крю10
10 Леон10
11 Лос-Анджелес10
12 Атлетико Сан Луис00
13 Гвадалахара Чивас00
14 Америка00
15 Шарлотт00
16 УНАМ Пумас00
17 Колорадо Рэпидз00
18 Крус Асуль00
19 Цинциннати00
20 Хуарес00
21 Лос-Анджелес Гэлакси00
22 Миннесота Юнайтед00
23 Монтеррей00
24 Нью-Йорк Ред Буллз00
25 Орландо Сити00
26 Портленд Тимберс00
27 Керетаро00
28 Реал Солт-Лейк00
29 Сантос Лагуна00
30 Сиэтл Саундерс00
31 Тихуана00
32 Сан-Диего10
33 Атлас10
34 Атланта Юнайтед10
35 Хьюстон Динамо10
36 Нью-Йорк Сити10
Лига МХ
КомандаИО
1 УАНЛ Тигрес13
2 Пуэбла13
3 Некакса13
4 Пачука13
5 Толука13
6 Масатлан13
7 Леон10
8 Атлетико Сан Луис00
9 Гвадалахара Чивас00
10 Америка00
11 УНАМ Пумас00
12 Крус Асуль00
13 Хуарес00
14 Монтеррей00
15 Керетаро00
16 Сантос Лагуна00
17 Тихуана00
18 Атлас10
MLS
КомандаИО
1 Интер Майами13
2 Клёб де Фут Монреаль13
3 Коламбус Крю10
4 Лос-Анджелес10
5 Шарлотт00
6 Колорадо Рэпидз00
7 Цинциннати00
8 Лос-Анджелес Гэлакси00
9 Миннесота Юнайтед00
10 Нью-Йорк Ред Буллз00
11 Орландо Сити00
12 Портленд Тимберс00
13 Реал Солт-Лейк00
14 Сиэтл Саундерс00
15 Сан-Диего10
16 Атланта Юнайтед10
17 Хьюстон Динамо10
18 Нью-Йорк Сити10

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