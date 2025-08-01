Вердер - Хоффенхайм 01 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 01-08-2025 14:00
01 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 01 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен, Германия
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
История личных встреч
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|03.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 4
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2