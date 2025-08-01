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Вердер - Хоффенхайм 01 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 01-08-2025 14:00
01 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Вердер
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 01 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен, Германия
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
История личных встреч
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Вердер1 : 3Хоффенхайм
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Хоффенхайм3 : 4Вердер
03.03.2024 Германия — Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Вердер
07.10.2023 Германия — Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 3Хоффенхайм
02.04.2023 Германия — Бундеслига 26-й тур Вердер1 : 2Хоффенхайм
07.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм1 : 2Вердер
21.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм4 : 0Вердер
25.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер1 : 1Хоффенхайм
26.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Вердер0 : 3Хоффенхайм
24.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм3 : 2Вердер
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 1 : 4Вердер
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Вердер0 : 0
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 2 : 2Вердер
27.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Вердер0 : 0
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Вердер1 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хоффенхайм0 : 4
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 2Хоффенхайм
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 4 : 4Хоффенхайм
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм2 : 3
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур 3 : 2Хоффенхайм

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