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Ростов - Крылья Советов 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 17:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ростов
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Крылья Советов, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ростов2 : 0Крылья Советов
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов3 : 1Крылья Советов
26.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
01.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 0Крылья Советов
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1Ростов
12.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
17.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов2 : 1Крылья Советов
06.04.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
18.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Крылья Советов4 : 2Ростов
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Ростов
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Ростов0 : 1
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ростов0 : 2
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Ростов
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 1 : 1Ростов
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Ростов
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 2 : 1Крылья Советов
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 2Крылья Советов
25.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов2 : 0
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Крылья Советов0 : 4
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Ростов» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Акрон24
3 Балтика24
4 Рубин24
5 Крылья Советов24
6 Зенит24
7 Динамо М24
8 ЦСКА24
9 Краснодар23
10 Спартак М23
11 Оренбург22
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ростов20
14
Стыковая зона
Ахмат20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Сочи20

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