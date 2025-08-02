Ростов - Крылья Советов 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 17:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Крылья Советов, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|12.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|17.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|4 : 2
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Ростов» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Акрон
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|4
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Крылья Советов
|2
|4
|6
|Зенит
|2
|4
|7
|Динамо М
|2
|4
|8
|ЦСКА
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Спартак М
|2
|3
|11
|Оренбург
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0