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Пари Нижний Новгород - Локомотив М 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 19:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
02 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Пари Нижний Новгород
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 02 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Локомотив М1 : 0Пари Нижний Новгород
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М3 : 0Пари Нижний Новгород
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород1 : 3Локомотив М
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3Локомотив М
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0Пари Нижний Новгород
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород0 : 4Локомотив М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М3 : 1Пари Нижний Новгород
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород2 : 0Локомотив М
17.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М1 : 1Пари Нижний Новгород
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 0 : 0Локомотив М
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 2 : 1Локомотив М
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 2Локомотив М
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Локомотив М4 : 1
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Акрон24
3 Балтика24
4 Рубин24
5 Крылья Советов24
6 Зенит24
7 Динамо М24
8 ЦСКА24
9 Краснодар23
10 Спартак М23
11 Оренбург22
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ростов20
14
Стыковая зона
Ахмат20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Сочи20

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