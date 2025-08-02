Пари Нижний Новгород - Локомотив М 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 19:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
02 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 02 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|19.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|01.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 4
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|17.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 0
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|4 : 1
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Акрон
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|4
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Крылья Советов
|2
|4
|6
|Зенит
|2
|4
|7
|Динамо М
|2
|4
|8
|ЦСКА
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Спартак М
|2
|3
|11
|Оренбург
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0