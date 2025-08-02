Краснодар - Динамо М 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 19:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
02 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 02 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|5 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|3 : 4
|18.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Акрон
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|4
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Крылья Советов
|2
|4
|6
|Зенит
|2
|4
|7
|Динамо М
|2
|4
|8
|ЦСКА
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Спартак М
|2
|3
|11
|Оренбург
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0