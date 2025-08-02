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Краснодар - Динамо М 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 19:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
02 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 02 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Краснодар1 : 1Динамо М
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар3 : 0Динамо М
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2Краснодар
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0Динамо М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1Динамо М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1Краснодар
25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М0 : 1Краснодар
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар1 : 1 4 : 2Динамо М
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М4 : 3Краснодар
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Краснодар5 : 1
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Краснодар1 : 2
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар1 : 2
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 0 : 4Краснодар
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Краснодар
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Динамо М3 : 1
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Динамо М3 : 2
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М1 : 0
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 3 : 4Динамо М
18.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Акрон24
3 Балтика24
4 Рубин24
5 Крылья Советов24
6 Зенит24
7 Динамо М24
8 ЦСКА24
9 Краснодар23
10 Спартак М23
11 Оренбург22
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ростов20
14
Стыковая зона
Ахмат20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Сочи20

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