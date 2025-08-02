Бавария - Лион 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 15:30
02 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Лион, которое состоится 02 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|19.08.2020
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|0 : 3
|27.04.2010
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 3
|21.04.2010
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|10.12.2008
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|2 : 3
|30.09.2008
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 4
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 1-й тур
|10 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1