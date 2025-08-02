23:55 ()
Свернуть список

Бавария - Лион 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 15:30
02 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Бавария
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Лион, которое состоится 02 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
19.08.2020 Лига чемпионов 1/2 финала Лион0 : 3Бавария
27.04.2010 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Лион0 : 3Бавария
21.04.2010 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария1 : 0Лион
10.12.2008 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Лион2 : 3Бавария
30.09.2008 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Бавария1 : 1Лион
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 2 : 0Бавария
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 2 : 4Бавария
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур 1 : 0Бавария
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бавария2 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур Бавария10 : 0
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4Лион
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лион2 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 2 : 0Лион
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Лион1 : 2
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Лион4 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close