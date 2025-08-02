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Славия-Мозырь - Ислочь 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 17:00
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
02 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Славия-Мозырь
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 2Славия-Мозырь
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0Славия-Мозырь
07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1Славия-Мозырь
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь0 : 1Ислочь
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 2Славия-Мозырь
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
12.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Славия-Мозырь
01.08.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 4Ислочь
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 0 ДВ
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 5Славия-Мозырь
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь4 : 0
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 1
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Ислочь
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 4Ислочь
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 2 : 0Ислочь
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 3
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 4Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1539
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1531
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1521
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1518
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1514
14
Стыковая зона
Слуцк1511
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

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