Славия-Мозырь - Ислочь 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 17:00
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
02 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|14.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|01.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 4
|27.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 5
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 4
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 3
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|15
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|15
|31
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Неман
|15
|28
|6
|Динамо-Брест
|15
|27
|7
|Ислочь
|15
|24
|8
|Минск
|15
|21
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|15
|18
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|15
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4