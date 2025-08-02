Падерборн 07 - Хольштайн 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 13:00
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
02 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Хольштайн, которое состоится 02 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
|Марцель Рапп
История личных встреч
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 4
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|20.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|7 : 2
|04.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 4
|25.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|27.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|20.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|09.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 4
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|26.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 3
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|4 : 3
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|0
|0
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|4
|Герта
|0
|0
|5
|Магдебург
|0
|0
|6
|Фортуна
|0
|0
|7
|Эльверсберг
|0
|0
|8
|Дармштадт 98
|0
|0
|9
|Карлсруэ
|0
|0
|10
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|11
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|12
|Падерборн 07
|0
|0
|13
|Динамо Др
|0
|0
|14
|Айнтрахт Б
|0
|0
|15
|Ганновер-96
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Арминия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0