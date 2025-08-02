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Падерборн 07 - Хольштайн 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 13:00
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
02 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Падерборн 07
Хольштайн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Хольштайн, которое состоится 02 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Падерборн 070 : 4Хольштайн
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хольштайн2 : 1Падерборн 07
25.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Хольштайн1 : 1Падерборн 07
20.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Падерборн 077 : 2Хольштайн
04.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Хольштайн3 : 4Падерборн 07
25.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 071 : 2Хольштайн
27.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 071 : 1Хольштайн
20.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Хольштайн1 : 0Падерборн 07
20.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Хольштайн1 : 2Падерборн 07
09.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 074 : 4Хольштайн
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 0Падерборн 07
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 072 : 1
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 2Падерборн 07
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 071 : 1
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 2 : 3Падерборн 07
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 3 : 0Хольштайн
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Хольштайн1 : 2
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 1 : 3Хольштайн
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Хольштайн4 : 3
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур 1 : 1Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Эльверсберг00
8 Дармштадт 9800
9 Карлсруэ00
10 Кайзерслаутерн00
11 Гройтер Фюрт00
12 Падерборн 0700
13 Динамо Др00
14 Айнтрахт Б00
15 Ганновер-9600
16
Стыковая зона
Бохум00
17
Зона вылета
Арминия00
18
Зона вылета
Шальке-0400

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