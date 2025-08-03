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Балтика - Оренбург 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 14:45
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
03 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Балтика
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Оренбург, которое состоится 03 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург2 : 0Балтика
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика1 : 3Оренбург
10.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург1 : 0Балтика
07.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Балтика1 : 0Оренбург
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Оренбург2 : 1Балтика
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Балтика1 : 1Оренбург
24.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Балтика1 : 2Оренбург
27.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Оренбург2 : 2Балтика
04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Балтика0 : 1Оренбург
22.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Оренбург0 : 1Балтика
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 2 : 0Балтика
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 2 : 1Балтика
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 3Балтика
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Балтика2 : 2
18.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Балтика
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 2 : 0Оренбург
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург1 : 1
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург0 : 0
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 4 : 2
17.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Балтика» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Крылья Советов37
2 Локомотив М26
3 Акрон24
4 Балтика24
5 Рубин24
6 Зенит24
7 Динамо М24
8 ЦСКА24
9 Краснодар23
10 Спартак М23
11 Оренбург22
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ахмат20
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Сочи20

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