Балтика - Оренбург 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 14:45
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
03 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Оренбург, которое состоится 03 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|10.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|24.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 1
|22.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 2
|18.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|17.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Балтика» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|7
|2
|Локомотив М
|2
|6
|3
|Акрон
|2
|4
|4
|Балтика
|2
|4
|5
|Рубин
|2
|4
|6
|Зенит
|2
|4
|7
|Динамо М
|2
|4
|8
|ЦСКА
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Спартак М
|2
|3
|11
|Оренбург
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0