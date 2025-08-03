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Спартак Кс - Нефтехимик 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 14:00
Стадион: СШОР имени Александра Голубева — Урожай (Караваево, Россия), вместимость: 4260
03 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Спартак Кс
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Нефтехимик, которое состоится 03 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: СШОР имени Александра Голубева — Урожай (Караваево, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 3Спартак Кс
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Спартак Кс0 : 1
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Спартак Кс0 : 1
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 1 : 1Спартак Кс
01.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Спартак Кс1 : 2
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Нефтехимик0 : 0
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Нефтехимик0 : 0
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
КАМАЗ37
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Челябинск36
5 Чайка35
6 СКА-Хабаровск24
7 Уфа34
8 Спартак Кс23
9 Ротор23
10 Нефтехимик22
11 Сокол22
12 Арсенал Т22
13 Черноморец21
14 Родина31
15 Торпедо М21
16
Зона вылета
Волга Ул31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей20

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