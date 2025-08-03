Спартак Кс - Нефтехимик 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 14:00
Стадион: СШОР имени Александра Голубева — Урожай (Караваево, Россия), вместимость: 4260
03 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Нефтехимик, которое состоится 03 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: СШОР имени Александра Голубева — Урожай (Караваево, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Таранухин
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 3
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 1
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 1
|01.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|1 : 2
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|3
|6
|5
|Чайка
|3
|5
|6
|СКА-Хабаровск
|2
|4
|7
|Уфа
|3
|4
|8
|Спартак Кс
|2
|3
|9
|Ротор
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|2
|2
|11
|Сокол
|2
|2
|12
|Арсенал Т
|2
|2
|13
|Черноморец
|2
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Торпедо М
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0