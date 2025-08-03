Факел - Сокол 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 18:00
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
03 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сокол, которое состоится 03 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Младен Кашчелан
История личных встреч
|12.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 1
|17.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 2
|27.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 2
|07.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 0
|25.05.2014
|Второй дивизион - Центр
|28-й тур
|2 : 1
|29.09.2013
|Второй дивизион - Центр
|14-й тур
|2 : 1
|22.10.2012
|Второй дивизион - Центр
|18-й тур
|1 : 0
|18.08.2012
|Кубок России
|1/64 финала
|0 : 1
|31.07.2012
|Второй дивизион - Центр
|4-й тур
|2 : 0
|04.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|20-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|3 : 4
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|3 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 4
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|3
|6
|5
|Чайка
|3
|5
|6
|СКА-Хабаровск
|2
|4
|7
|Уфа
|3
|4
|8
|Спартак Кс
|2
|3
|9
|Ротор
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|2
|2
|11
|Сокол
|2
|2
|12
|Арсенал Т
|2
|2
|13
|Черноморец
|2
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Торпедо М
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0