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Факел - Сокол 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 18:00
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
03 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Факел
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сокол, которое состоится 03 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Черногория Младен Кашчелан
История личных встреч
12.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Сокол2 : 1Факел
17.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Факел1 : 2Сокол
27.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Сокол3 : 2Факел
07.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Факел1 : 0Сокол
25.05.2014 Второй дивизион - Центр 28-й тур Факел2 : 1Сокол
29.09.2013 Второй дивизион - Центр 14-й тур Сокол2 : 1Факел
22.10.2012 Второй дивизион - Центр 18-й тур Сокол1 : 0Факел
18.08.2012 Кубок России 1/64 финала Факел0 : 1Сокол
31.07.2012 Второй дивизион - Центр 4-й тур Факел2 : 0Сокол
04.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 20-й тур Факел0 : 1Сокол
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Факел2 : 0
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Факел1 : 0
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Факел3 : 4
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 0 : 1Факел
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 3 : 0Факел
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Сокол0 : 0
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 0 : 0Сокол
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Сокол1 : 0
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 4Сокол
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
КАМАЗ37
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Челябинск36
5 Чайка35
6 СКА-Хабаровск24
7 Уфа34
8 Спартак Кс23
9 Ротор23
10 Нефтехимик22
11 Сокол22
12 Арсенал Т22
13 Черноморец21
14 Родина31
15 Торпедо М21
16
Зона вылета
Волга Ул31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей20

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