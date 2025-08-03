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Порту - Атлетико М 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 20:00
03 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Порту
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Атлетико М, которое состоится 03 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
01.11.2022 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Порту2 : 1Атлетико М
07.09.2022 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур Атлетико М2 : 1Порту
07.12.2021 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Порту1 : 3Атлетико М
15.09.2021 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур Атлетико М0 : 0Порту
11.12.2013 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур Атлетико М2 : 0Порту
01.10.2013 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур Порту1 : 2Атлетико М
08.12.2009 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Атлетико М0 : 3Порту
30.09.2009 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Порту2 : 0Атлетико М
11.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Порту0 : 0Атлетико М
24.02.2009 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Атлетико М2 : 2Порту
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Порту4 : 4
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур 2 : 1Порту
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур 0 : 0Порту
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Порту3 : 0
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 2Порту
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур Атлетико М1 : 0
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур 1 : 3Атлетико М
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур 4 : 0Атлетико М
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 4Атлетико М
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Атлетико М4 : 1

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