Порту - Атлетико М 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 20:00
03 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Атлетико М, которое состоится 03 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Диего Симеоне
История личных встреч
|01.11.2022
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|07.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 3
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|11.12.2013
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 0
|01.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 2
|08.12.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 3
|30.09.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|11.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0
|24.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|4 : 4
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 2
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 2-й тур
|1 : 3
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 4
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|4 : 1