ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 18:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
03 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Суперкубок Нидерландов 2025, Финал
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 03 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Ник Олай
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|21
|нп
|Коухаиб Дриош
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|15
|пз
|Robbin Weijenberg
|8
|пз
|Эверт Линторст
|19
|пз
|Оливер Антман
|17
|пз
|Матис Сюре
|11
|пз
|Оскар Сивертсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 5
|02.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1
|24.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 0