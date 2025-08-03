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ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 18:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
03 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Суперкубок Нидерландов 2025, Финал
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 03 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Ник Олай
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
5 Хорватия нп Иван Перишич
9 США нп Рикардо Пепи
21 Нидерланды нп Коухаиб Дриош
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
29 Дания зщ Аске Адельгор
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
15 Нидерланды пз Robbin Weijenberg
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
19 Финляндия пз Оливер Антман
17 Бельгия пз Матис Сюре
11 Норвегия пз Оскар Сивертсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2ПСВ Эйндховен
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2Гоу Эхед Иглс
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
28.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 5ПСВ Эйндховен
02.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
23.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
03.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1
24.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 5 : 3Гоу Эхед Иглс
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3
27.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 0Гоу Эхед Иглс

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