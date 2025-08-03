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Актобе - Женис 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 17:00
03 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур
Актобе
Женис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Женис, которое состоится 03 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Женис
Астана
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
03.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Женис0 : 1Актобе
04.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Женис1 : 2Актобе
31.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Актобе3 : 0Женис
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Актобе
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Актобе2 : 1
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Актобе0 : 0
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе0 : 1
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Актобе
25.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Женис0 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Женис
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Женис3 : 1
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Женис2 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Женис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат1943
2
Квалификация Лиги конференций
Астана1840
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1838
4 Актобе1733
5 Елимай1929
6 Окжетпес1929
7 Ордабасы1726
8 Женис1824
9 Кызыл-Жар1919
10 Кайсар1817
11 Жетысу1816
12 Улытау1813
13
Зона вылета
Туран1811
14
Зона вылета
Атырау188

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