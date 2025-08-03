Манчестер Юнайтед - Эвертон 04 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 23:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
04 Августа 2025 года в 00:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 04 Августа 2025 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Борнмут
|2
|3
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|4
|Эвертон
|2
|0