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Манчестер Юнайтед - Эвертон 04 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 23:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
04 Августа 2025 года в 00:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур
Манчестер Юнайтед
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 04 Августа 2025 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 2Манчестер Юнайтед
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Манчестер Юнайтед
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
07.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
21.05.2025 Лига Европы Финал 1 : 0Манчестер Юнайтед
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 2 : 1Эвертон
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Эвертон0 : 3
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1Эвертон
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 0
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 1 : 3Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Манчестер Юнайтед26
2 Борнмут23
3 Вест Хэм Юнайтед23
4 Эвертон20

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