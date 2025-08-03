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Эпицентр - Шахтёр 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 14:30
03 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Эпицентр
Шахтёр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Шахтёр, которое состоится 03 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
23.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд Эпицентр0 : 1
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Эпицентр1 : 0
18.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд Эпицентр3 : 0
30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Эпицентр1 : 2
17.09.2020 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Эпицентр3 : 0
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Шахтёр2 : 0
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 4Шахтёр
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Шахтёр
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шахтёр6 : 0
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос13
2
Лига конференций
Рух В13
3
Лига конференций
Динамо К13
4 ЛНЗ Черкассы11
5 Заря11
6 Эпицентр00
7 Александрия00
8 Карпаты00
9 Кудровка00
10 Металлист 192500
11 Оболонь-Бровар00
12 Полесье00
13
Стыковая зона
Шахтёр00
14
Стыковая зона
Кривбасс10
15
Зона вылета
Полтава10
16
Зона вылета
Верес10

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