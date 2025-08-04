Ротор - Енисей 04 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 04-08-2025 19:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
04 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Енисей, которое состоится 04 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|24.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 3
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|03.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|20.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 3
|24.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|02.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|15.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 4
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 3
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 3
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «Ротор» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|Факел
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|3
|7
|5
|Челябинск
|3
|6
|6
|Чайка
|3
|5
|7
|Арсенал Т
|3
|5
|8
|Спартак Кс
|3
|4
|9
|Уфа
|3
|4
|10
|Ротор
|2
|3
|11
|Нефтехимик
|3
|3
|12
|Сокол
|3
|2
|13
|Черноморец
|3
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Волга Ул
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0