22:18 ()
Свернуть список

Ротор - Енисей 04 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 04-08-2025 19:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
04 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Ротор
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Енисей, которое состоится 04 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Ротор3 : 0Енисей
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Енисей2 : 0Ротор
24.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Ротор2 : 3Енисей
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей1 : 1Ротор
20.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 3-й тур Ротор1 : 2Енисей
03.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Ротор2 : 1Енисей
20.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Енисей0 : 3Ротор
24.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Ротор1 : 0Енисей
02.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Енисей1 : 0Ротор
15.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Ротор1 : 0Енисей
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 0Ротор
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 2Ротор
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Ротор0 : 2
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0Ротор
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 4Ротор
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Енисей1 : 2
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Енисей0 : 3
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Енисей
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 3
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «Ротор» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Уфа34
10 Ротор23
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close