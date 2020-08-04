Тэгу - Барселона 04 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 04-08-2025 13:00
04 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тэгу - Барселона, которое состоится 04 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тэгу
Тэгу, Южная Корея
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|05.12.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|0 : 2
|21.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 2
|31.10.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 5
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 7
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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