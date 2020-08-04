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Тэгу - Барселона 04 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 04-08-2025 13:00
04 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Тэгу
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тэгу - Барселона, которое состоится 04 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тэгу
Тэгу, Южная Корея
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
05.12.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 2 : 0Тэгу
28.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Тэгу0 : 2
21.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Тэгу2 : 1
06.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 2Тэгу
31.10.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Тэгу0 : 5
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 7Барселона
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Барселона
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 3Барселона
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Барселона2 : 3
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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В «Реале» есть англичане – Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд. В «Атлетико» – Коннор Галлахер. А теперь англичанина завела и «Барселона». Маркус Рашфорд приехал в Каталонию на правах аренды с правом выкупа.Грамотный ход Лапорты и Флика. А для скандальной звезды «МЮ» — просто сказка! Переход в «Барсу» — исполнение мечты Рашфорда. Но и для клуба эта сделка далеко не абсурд 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Тэгу» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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